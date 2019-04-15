Boeing получил контракт на $14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52

Компания Boeing заключила контракт с Минобороны США на модернизацию парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Авиастроительная компания получит $14,3 млрд в течение 10 лет. Об этом сообщил Пентагон на своем сайте.

"С Boeing заключен контракт на сумму $14,3 млрд на усовершенствование, модернизацию, проектирование и испытание систем вооружений B-1 и B-52, - отметило оборонное ведомство. - [Планируемые] работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля 2029 года",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как следует из сообщения, модернизация бомбардировщиков приведет к "увеличению их поражающей способности, повышению живучести, а также упрощению обслуживания".