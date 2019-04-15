Армения, как демократическая страна, более не скована в разговорах о недостатках в международных структурах

11 апреля Армения с трибуны ПАСЕ была представлена как страна, зарегистрировавшая высокий уровень демократии и имеющая высшие европейские ценности. Выступление премьер-министра РА Никола Пашиняна, после смены власти в Армении, в ПАСЕ было первым, и интересным как по своему содержанию, так и по стилю.

Во-первых, было важно, что с этой высокой международной трибуны еще раз было прозвучало, что Армения перевернула страницу системной коррупции, монополии, фальшивых и недемократических выборов. Примечательно, что согласно докладу антикоррупционного центра “Транспаренси Интернешнл”, в этой сфере в Армении зарегистрировано некоторое улучшение. Согласно докладу “Индекс демократии – 2018”, опубликованному Economist Intelligence Unit (EIU), Армения пополнила ряд стран, зафиксировавших значительный положительный сдвиг в продвижении демократии в 2018 году. Международные наблюдатели, в числе которых были и представители ПАСЕ, назвали внеочередные парламентские выборы беспрецедентными демократическими и свободными. Подобные оценки, несомненно, являются еще одним показателем того, что Армения идет по пути укрепления демократии.

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна преимущественно преследовало цель представить произошедшие в Армении и продолжающиеся изменения, в основе которых лежат ценности, человек и гражданин. Отныне Армения будет строить свою как внутреннюю, так и внешнюю политику в новых реалиях демократических изменений, что Армении дает возможность быть диктующей.

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Грета Аветисян