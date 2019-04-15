Парламенты Армении и Гватемалы укрепляют связи. Комиссия НС дала положительное заключение межпарламентскому соглашению

Постоянная комиссия НС по внешним сношениям дала положительное заключение соглашению о межпарламентском сотрудничестве Армения – Гватемала.

Как передает «Арменпресс», инициатива была обсуждена на заседании комиссии 15 апреля.

“Парламент Гватемалы принял антиармянскую резолюцию, которая стала результатом активной работы Азербайджана. Во время обсуждений на уровне посла и министра иностранных дел этот вопрос был поднят, и вице-спикер парламента Гватемалы отметил, что эта антиармянская резолюция была принята в НС предыдущего созыва с небольшим количеством голосов. И было обещано, что отныне в вопросах, связанных с Нагорным Карабахом, они будут нейтральны и сдержанны в пределах возможности. И со стороны Гватемалы было предложение заключить соглашение о межпарламентском сотрудничестве, что в дальнейшем будет способствовать установлению более глубоких межпарламентских связей”,-представил председатель комиссии, депутат фракции “Мой шаг” Рубен Рубинян.

Он отметил, что соглашение будет способствовать, в частности, формированию в будущем групп дружбы между двумя сторонами, а также сотрудничеству в законодательной сфере. Рубинян предложил положительно оценить заключение соглашения, после чего, в зависимости от результатов, будет обсужден вопрос создания группы дружбы. Комиссия НС единогласно, положительно оценила заключение соглашения.