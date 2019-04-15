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К министерской встрече по Карабаху в Москве присоединились сопредседатели МГ ОБСЕ


Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве продолжается при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Встрече началась при участии министров Зограба Мнацаканяна, Эльмара Мамедьярова и Сергея Лаврова, позже присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ: Игорь Попов - представитель РФ, представитель США Эндрю Шофер, француз Стефан Висконти и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Она следует за первой официальной встречей Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева 29 марта в Вене.




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