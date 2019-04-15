Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве Евросоюза

Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении говорится, что утверждение документа прошло без обсуждения, как и ожидалось. Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС, и спустя 20 дней после этого новый закон вступит в силу.

Совет ЕС также подчеркнул, что после вступления в силу новых поправок у стран - членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. При этом все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. "Северный поток - 2" предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Доработанная директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств сообщества. Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором "Северного потока - 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама ФРГ.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде Газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости.