Президент Южной Кореи готов начать подготовку к четвертому межкорейскому саммиту

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о намерении начать подготовку к четвертой встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, слова южнокорейского лидера во время совещания в Голубом доме приводит в понедельник агентство Yonhap.

"Настало время для начала настоящей подготовки к саммиту [лидеров] Севера и Юга", - заявил он.

Мун Чжэ Ин также отметил, что встреча может состояться сразу, как только северокорейская сторона заявит о своей готовности к ней. "Когда Северная Корея будет готова, я надеюсь, что очередной саммит между Севером и Югом состоится в любом месте и вне зависимости от формата", - подчеркнул южнокорейский лидер.

Газета Chosun Ilbo 10 апреля со ссылкой на источник в администрации президента информировала, что в Сеуле рассматривают возможность проведения встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в конце апреля.

С апреля 2018 года лидеры Южной Кореи и КНДР провели три встречи. Первая состоялась 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджоме. Ее итогом стала подписанная декларация, провозгласившая цели полной денуклеаризации полуострова, твердое намерение подписать мирный договор, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, а также полное прекращение пропаганды на границе государств. 26 мая Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились во второй раз также в Пханмунджоме, третьим саммитом стала встреча лидеров КНДР и Южной Кореи 18 сентября в Пхеньяне.