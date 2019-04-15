Швеция готова вводить санкции против стран ЕС за отказ принимать мигрантов

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен готов к введению санкций против стран ЕС, которые выступают против приема у себя беженцев, например Венгрии. С такими словами политик выступил в понедельник в интервью газете Dagens Nyheter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Да, я готов сделать это, - ответил Лёвен на вопрос о возможном введении санкций. - Потому что когда-то у нас должна наступить солидарная ответственность [за прием мигрантов]. Ее не могут нести одна, две или три страны".

"Если они не готовы взять на себя ответственность, то это тоже будет стоить, нельзя будет получать средства ЕС так же, как сегодня, - продолжил Лёвен. - Венгрия - одна из самых успешных стран. Недопустимо, чтобы страна, получившая самую большую поддержку от ЕС, сказала: "Нет, мы не берем на себя ответственность за миграцию".

Каждую неделю на границах Швеции полиция останавливает 150-200 мигрантов. В 2015 году в страну с населением 9,8 млн человек приехали 163 тыс. беженцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016, 2017 и 2018 годах в королевство прибыли 29 тыс., 26 тыс. и 21,5 тыс. человек соответственно.