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Никол Пашинян в прямом эфире Фейсбук ответит на вопросы граждан


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 19 апреля в прямом эфире Фейсбук ответит на вопросы граждан. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

“Дорогие соотечественники, в пятницу в 20:00 на моей странице в Facebook я в прямом эфире отвечу на ваши вопросы. Будем работать по тому же принципу. Отвечу на вопросы, набравшие  больше лайков. Я понимаю, что это не неуязвимый принцип, но пока я не могу придумать другого варианта отбора сотен, иногда даже и тысяч вопросов.

Пожалуйста, пишите вопросы под этим постом, и ставьте лайки  на понравившиеся вопросы. Благодарю вас. Встречаемся в пятницу в 20:00”, - написал Пашинян.




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