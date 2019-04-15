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В Москве состоялась встреча Мнацаканян – Лавров


В Москве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В Москве состоялась встреча глав МИД Армении и России”, - написала Нагдалян.

15 апреля в Москве началась трехсторонняя встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана.




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