В Москве началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России
12:46, 15 Апрель, 2019
В Москве началась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
“В Москве началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России”, - написала Нагдалян.
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