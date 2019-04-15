В Москве началась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В Москве началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России”, - написала Нагдалян.