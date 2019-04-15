Президент Израиля начал консультации с вошедшими в Кнессет партиями по назначению премьера

Президент Израиля Реувен Ривлин начал в понедельник двухдневные консультации с представителями 11 партий, прошедших в Кнессет (парламент страны) по результатам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. По итогам консультаций он назовет имя политика, которому будет поручено формирование будущей правительственной коалиции. Прямую трансляцию первой встречи с представителями победившей на выборах партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху ведет государственная вещательная корпорация Израиля Kan.

Как указали в канцелярии Ривлина, "в соответствии с обычаем, президент встретится с представителями партий и выслушает их рекомендации, а в конце консультаций со всеми сторонами объявит депутата Кнессета, которому он поручит формирование правительства". "Согласно "Основному закону: правительство", у этого депутата будет 28 дней, чтобы сформировать новое правительство для Израиля. При необходимости президент может выделить [на формирование коалици] до 14 дополнительных дней", - добавили в офисе президента.

На понедельник у Ривлина запланированы встречи с представителями партий "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, а также центристского блока "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца, которые получили 36 и 35 мест в Кнессете 21-го созыва соответственно. В этот же день президент проведет консультации с представителями религиозных партий ШАС (восемь мест в парламенте) и "Яхадут ха-Тора" ("Объединенный иудаизм Торы") (семь кресел), партией израильских арабов "Хадаш-Тааль" (шесть мест).