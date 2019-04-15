Маргарит Азарян назначена помощником президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал распоряжение о назначении Маргариты Азарян помощником президента Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу часть 1 статьи 145 Конституции, а также подпункт 3 пункта 13 устава Аппарата Президента Республики, утвержденный пунктом 1 Указа Президента Республики УП-264 от 18 апреля 2018 года - Маргарит Азарян назначить помощником Президента Республики”,- говорится в распоряжении президента Армении.

Ранее решением премьер-министра РА Маргарит Азарян была освобождена от должности начальника управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра.

Маргарит Азарян - мать директора СНБ РА Артура Ванецяна.