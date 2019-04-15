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К армянским врачам, осуществляющим гуманитарную миссию в Сирии, обращаются также местные жители


Саперы, осуществляющие гуманитарную миссию в Сирии, во главе с руководителем группы Ара Мартиросяном в последние дни проводят практические занятия.

Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, он является главным инспектором Центра гуманитарного разминирования и экспертизы.

А врачи гуманитарной миссии, осуществляют свою профессиональную деятельность в лечебнице, принадлежащей армянской общине Алеппо.

Для получения медицинской помощи к армянским специалистам обращаются не только армяне, но и местные жители разных национальностей.




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