К армянским врачам, осуществляющим гуманитарную миссию в Сирии, обращаются также местные жители
12:12, 15 Апрель, 2019
Саперы, осуществляющие гуманитарную миссию в Сирии, во главе с руководителем группы Ара Мартиросяном в последние дни проводят практические занятия.
Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, он является главным инспектором Центра гуманитарного разминирования и экспертизы.
А врачи гуманитарной миссии, осуществляют свою профессиональную деятельность в лечебнице, принадлежащей армянской общине Алеппо.
Для получения медицинской помощи к армянским специалистам обращаются не только армяне, но и местные жители разных национальностей.