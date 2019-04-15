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СМИ: в Пакистане три человека погибли из-за сильной песчаной бури


По меньшей мере три человека, в том числе двое детей, погибли, еще 20 пострадали в результате сильной песчаной бури, которая обрушилась на пакистанский портовый город Карачи на юге страны. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает телеканал Geo.TV.

Согласно его информации, причиной смерти мужчины стало упавшее на него дерево. Детали смерти двух детей не уточняются. Телеканал также отмечает, что из-за непогоды восемь рыбаков пропали без вести после того, как их лодка перевернулась у берегов Карачи.

Из-за плохих погодных условий были отложены несколько рейсов из международного аэропорта, расположенного в Карачи.

 

 

 

 




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