Делегация судебной власти Италии посетила Армению

С двухдневным визитом с 15 по 16 апреля, с целью установления и развития отношений с Высшим Судебным Советом и Министерством юстиции РА, в рамках сотрудничества РА – ЕС по верховенству права, закрепленного Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в Армении находится делегация, состоящая из судей Итальянской Республики и должностных лиц Министерства юстиции.

Как сообщили «Арменпресс» в службе по информации и связям с общественностью Высшего судебного совета Армении, в ходе визита предусмотрены встречи с председателем Высшего судебного совета и членами Совета, министром юстиции и другими должностными лицами министерства, председателем Кассационного суда Армении, председателем уголовной палаты и судьями, председателем и судьями суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана, ректором и проректором Академии юстиции, деканом и профессорско-преподавательским составом юридического факультета Ереванского государственного университета.