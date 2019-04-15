Следственный комитет представил подробности о хулиганстве в селе Зартонк. Два человека арестованы

В результате предпринятых в Армавирском областном следственном управлении Следственного комитета Республики Армения необходимых следственных и других процессуальных действий выяснен ряд обстоятельств хулиганства, произошедшего в селе Зартонк Армавирской области, задержаны двое жителей того же села.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по предварительным данным, 13-го апреля 2019 г. около 08:30, между тремя жителями села Зартонк Армавирской области на улице произошла ссора в связи с инцидентом, произошедшим накануне с причинением телесных повреждений брату одного из участников.

Услышав голоса спора, собралась также и группа односельчан, требующих отставки главы общины Зартонк, и его сторонников, между которыми также возник спор. В ходе ссоры стороны нанесли друг другу удары металлическими прутьями, камнями, руками, выкрикивали ругательства. В ходе драки внук главы общины, 1990 года рождения трижды выстрелил из охотничьего ружья “Вальтер М-13 " калибра 12 мм в односельчан, подступающих к их дому. В результате инцидента ряду лиц были нанесены телесные повреждения, повреждены автомобили, нарушен общественный порядок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст. 258 УК РА.

Принято решение о соединении указанных уголовных дел и продолжении предварительного следствия в одном производстве.

Был произведен осмотр места происшествия, было допрошены люди, проведены очные допросы и судебно-медицинские экспертизы.

По подозрению в хулиганстве задержаны двое - внук главы общины 1990 года рождения и еще один житель того же села 1993 года рождения.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.