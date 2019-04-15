Трамп за первый квартал 2019 года собрал на предвыборную кампанию более $30 млн

Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более $30 млн в качестве пожертвований на проведение своей кампании по переизбранию на пост президента США на выборах 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в воскресенье газета The Hill.

Таким образом, Трамп с начала года уже собрал чуть больше денег, чем двое его соперников из числа демократов, лидирующих по этому показателю, отмечает издание. Так, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил пожертвований на более чем $18 млн, а сенатор от штата Калифорния Камала Харрис - около $12 млн.

С учетом новых поступлений общая сумма наличными, которой располагает предвыборный штаб Трампа, в настоящий момент составляет более $40 млн.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды демократов и республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.