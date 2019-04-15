Представители армянской общины США зажгли свечи перед Белым домом, напомнив об их требовании признания Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на “Голос Америки”, участники акции перед Белым домом подчеркнули, что признание Геноцида армян необходимо для восстановления исторической справедливости и предотвращения в будущем подобной трагедии.

Участники акции выразили особую признательность тем штатам США, которые век назад внесли неоценимый вклад в помощь армянскому народу, пострадавшему от геноцида. “Алабама, Калифорния, Миссисипи и Вирджиния, мы всегда будем благодарны за все те жертвы, которые вы делали для спасения этих людей”, - сказала участница акции Нанар Керкунян.

Отмечается, что граждане США в 1916 - 1930 гг. в рамках Организации американской помощи на Ближнем Востоке предоставили помощь пострадавшим от Геноцида армянам на сумму около 2,6 млрд долларов.