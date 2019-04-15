Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 800 человек

Свыше 800 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 751 погибшем.

"Ситуация на воскресенье, 14 апреля 2019 года: всего 1251 случай (заражения - ред.) - 1185 подтвержденных и 66 возможных, 803 погибших и 371 вылеченный", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.