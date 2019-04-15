В библиотеке им. Хнко-Апера началась Национальная библиотечная неделя

В рамках Национальной библиотечной недели будут проведены многочисленные и разнообразные мероприятия во всех библиотеках Армении.

Как передает «Арменпресс», в этом году библиотечная неделя посвящена 150-летию великого поэта Ованеса Туманяна и композитора-песенника Комитаса.

“Уже второй месяц в нашей библиотеке проводятся мероприятия, посвященные 150-летию Ованеса Туманяна и Комитаса.

В рамках Национальной библиотечной недели состоятся викторины для детей разного возраста, коллективные прослушивания песен Комитаса, цикл чтений произведений Ованеса Туманяна ”, - в беседе с нами отметила заместитель директора Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузанна Телунц.

По ее словам, в библиотеке действует Зал сказок, где каждый день рассказывают сказки трем, четырем школьным группам. “В течение всей этой недели мы будем рассказывать сказки Ованеса Туманяна. В том же зале на основе произведений Туманяна будут показаны кукольные представления”, - сказала замдиректора.

Телунц подчеркнула, что в рамках Недели для разных возрастных групп планируется обсуждение произведений современных писателей. Писатели будут присутствовать на этих обсуждениях, и у детей будет возможность задавать им вопросы.

”Для детей, изучающих французский язык, будет проведено мероприятие- чтение французской детской поэзии, будут книжные выставки”,-подчеркнула она и добавила, что мероприятия будут проводиться не только в библиотеке им. Хнко-Апера, но и во всех библиотеках Армении.

Состоятся визиты в другие библиотеки Республики с целью обмена опытом и знаниями сотрудников библиотек, приобретения новых навыков и применения их в повседневной работе.

Национальная библиотечная неделя организована Армянской библиотечной ассоциацией.