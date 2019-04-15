Сотрудники “Арарат-Цемента” проводят акцию протеста. Они получили уведомления об увольнении. Как передае Арменпресс, они перекрыли дорогу к заводу.

Они хотят встретиться с руководителем парламентской фракции ППА Гагиком Царукяном и узнать от него о проблемах завода.

Руководство завода пояснило, что затраты на производство цемента и его себестоимость высоки.

Фото со страницы Facebook Асмик Диланян.