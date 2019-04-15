Извлечение топливных стержней началось в третьем реакторе японской АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году из-за мощного землетрясения и цунами произошла крупнейшая после Чернобыля авария. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканала NHK .

В ходе первого этапа операции будет извлечено семь топливных сборок, риск повреждения которых наиболее низкий. Работы должны завершиться до конца этого месяца.

Всего в бассейне третьего реактора находятся 566 топливных стержней, в том числе 514 использованных. Извлечение оставшихся сборок предполагается начать в июне, а целиком операцию в TEPCO рассчитывают завершить только в течение 2020 года. После третьего реактора японские специалисты смогут приступить к выполнению аналогичных работ на первом и втором реакторах, которые пострадали сильнее всего.