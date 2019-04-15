Умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах Бергмана

Шведская актриса Биби Андерссон умерла в воскресенье в возрасте 83 лет. Как передает Арменпресс, об этом газете Goteborgs Posten сообщила ее подруга, режиссер Кристина Улофсон.

"Биби была большой актрисой и фантастическим гуманистом", - сказала Улофсон.

Андерссон начала свою карьеру, когда ей было 15 лет, в рекламе, снятой режиссером Ингмаром Бергманом. Одну из своих первых ролей она исполнила в фильме "Улыбки летней ночи" (1955) Бергмана. Всего она сыграла в 11 картинах режиссера, в том числе в фильмах "Седьмая печать" (1957), "Земляничная поляна" (1957), "Сцены из супружеской жизни" (1973). Одной из лучших считается ее роль медсестры Альмы в картине "Персона" (1966).

В 1958 актриса получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль (фильм Бергмана "На пороге жизни"). В 1963 году Андерссон удостоена премии "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль (фильм Вильгота Шёмана "Любовница").

Весной 2009 года у Андерссон случился обширный инсульт. С этого времени она постоянно проживала в больнице для престарелых в Стокгольме.