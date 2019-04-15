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Полиция разъясняет распространенную в социальных сетях информацию о жестоком избиении гражданина в Нор-Норкском отделении


Полиция Армении распространила объяснения относительно распространенной в социальных сетях информации о том, что в Нор-Норкском отделении полиции был жестоко избит житель Еревана Эдгар Цатинян.  Затем он проглотил пакет с наркотиками, был доставлен в медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, оттуда в медицинский центр “Армения”, где 8 апреля скончался.

«Арменпресс» представляет объяснения, распространенные полицией.

“В социальных сетях распространилась информации о том, что в Нор-Норкском отделении полиции был жестоко избит житель Еревана Эдгар Цатинян.  Затем он проглотил пакет с наркотиками, якобы, подброшенный в его карман полицейскими, был доставлен в медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, оттуда в медицинский центр “Армения”, где 8 апреля скончался.

Согласно предварительному медицинскому заключению, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, острое отравление амфетамином, токсическая кома.

По предварительным данным, в рамках  уголовного дела  по подозрению в убийстве, с улицы Гюликехвяна  г. Еревана 7 апреля в отделение полиции Нор Норка был подвергнут приводу ранее многократно осужденный Эдгар Цатинян, самочувствие которого там резко ухудшилось, из-за чего был оформлен вызов скорой помощи, и последний был доставлен в медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, где сообщил, что он проглотил что-то, но не помнит что. Эдгар Цатинян затем был переведен в медицинский центр “Армения”, где утром 8 апреля скончался.

14 апреля в полицию поступило сообщение родственника Эдгара Цатиняна, что полицейские избили его, а врачи не оказали помощи.

Органу дознания поручена также проверка наличия в действиях лица, представившего сообщение о преступлении, признаков, предусмотренных статьей 333 Уголовного кодекса РА, то есть признаков ложного доноса.

В то же время, по поручению начальника полиции Валерия Осипяна, назначено служебное расследование для осуществления внутриведомственной проверки обстоятельств, указанных в сообщении.




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