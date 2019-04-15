МЧС Армении организовало штабные учения в Министерстве охраны природы и ЦИК

С целью оценки степени готовности формирований, ответственных за гражданскую оборону в государственных структурах, и проверки реалистичности плана ГО 11 - 12 апреля в Министерстве охраны природы и в Центральной избирательной комиссии были проведены штабные учения на тему “Действия руководящего состава ГО в ходе осуществления мероприятий по приведению в готовность системы ГО”.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, с целью решения возникших в ходе учений проблем и их изучения были даны четкие поручения.

В то же время была отмечена необходимость укрепления межведомственного сотрудничества, организации и осуществления начальниками ГО мероприятий по гражданской обороне, была отмечена важность роли гражданской обороны в рамках общегосударственных оборонных мероприятий.