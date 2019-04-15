Петросян и Оганесян по одному очку уступают лидеру турнира в Исландии

Армянские гроссмейстеры продолжают выступления на международном турнире в Исландии.

Как передает «Арменпресс», в 7-ом туре Сергей Мовсесян, Роберт Ованнисян сыграли вничью, а Тигран Петросян одержал победу.

За два тура до окончания турнира Роберт Оганесян, Тигран Петросян на одно очко отстают от лидера. У Сергея Мовсесяна 5 очков.

Международный открытый турнир “Рейкьявик Gamma” проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В турнире участвуют 150 шахматистов. Он завершится 16-го апреля.