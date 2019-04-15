Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".

Премьерный показ стартовал в 21:00 по времени Восточного побережья (04:00 понедельника по Москве), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В новом сезоне всего шесть серий; при этом его финал может отличаться от концовки цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", который на данный момент опубликовал лишь пять из семи запланированных книг.

"Игра престолов" выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения - производство одной серии последнего сезона обошлось примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.