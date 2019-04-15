Бабкен Тер-Григорян встретил учеников армянской школы Лос-Анджелеса

Первый заместитель министра диаспоры Республики Армения, исполняющий обязанности министра диаспоры Бабкен Тер-Григорян в аэропорту “Звартноц” встретил учащихся школы Лос Анджелеса “Ваан и Ануш Шамлян”.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве диаспоры РА, дирекция Лос-Анджелесской школы “Ваан и Ануш Шамлян” 20 лет назад впервые решила привезти учеников школы в Армению. Исполняющий обязанности министра диаспоры Бабкен Тер Григорян тогда был одним из первых, кто в группе школьников приехал на родину, и именно после визита начал думать о репатриации.

Ученики школы Лос Анджелеса “Ваан и Ануш Шамлян” в течение 12 дней будут ездить по Армении и познакомятся с армянской культурой.

Приветствуя учителей и воспитанников школы, и. о. министра диаспоры отметил важность подобных визитов, которые позволяют познавать Армению со всех сторон. По его словам, подобные инициативы особенно важны в вопросе репатриации, когда еще с раннего возраста дети начинают думать о родине, ее возможностях и перспективах. “Уверен, что через несколько лет некоторые из этой светлой молодежи окажутся в правительстве Армении”, - отметил Бабкен Тер-Григорян.

Он также высоко оценил вклад этого образовательного учреждения, действующего с 1975 года, в дело сохранения армянской идентичности, армянского воспитания и укрепления связей Армения – Диаспора.