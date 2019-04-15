Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье на своем сайте Рокфеллеровский университет, где Грингард работал с 1983 года.

По данным учебного заведения, Грингард умер в субботу, 13 апреля.

"Пол был легендарным ученым, чья выдающаяся 70-летняя карьера изменила наше понимание нейронауки", - заявил президент университета Ричард Лифтон.

Грингард совместно с Эриком Кендэлом и Арвидом Карлссоном был удостоен Нобелевской премии 2000 года за открытие в области функционирования коры головного мозга, а также неврологических и психических заболеваний. На полученное вознаграждение, которое составило около $400 тыс., ученый основал премию имени Перл Мэйстер Грингард - его матери, - присуждаемую женщинам за достижения в сфере биомедицинских исследований.