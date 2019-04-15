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В результате быстрого реагирования омбудсмена женщине предоставлена инвалидная коляска


Гражданка позвонила на телефон горячей линии “116” аппарата омбудсмена и сообщила, что Министерство труда и социальных вопросов выдало сертификат на получение инвалидной коляски, однако процесс его получения затягивается.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении, она попросила содействия защитника прав человека в вопросе получения инвалидной коляски для свекрови - инвалида первой группы.

Для получения разъяснений по поднятому вопросу  омбудсмен связался с Министерством труда и социальных вопросов.

В результате быстрого реагирования омбудсмена инвалидная коляска была предоставлена.




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