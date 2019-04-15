Глава МИД Сербии выразил соболезнования из-за смерти вдовы Милошевича

Глава сербского МИД, лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич готов предложить любую помощь семье Миры Маркович - вдовы экс-лидера Югославии Слободана Милошевича, которая скончалась накануне в России. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт СПС.

Маркович скончалась в воскресенье в возрасте 76 лет, по предварительной информации, от воспаления легких.

"Я хочу выразить соболезнования семье. Может быть, мы не всегда имели одинаковые точки зрения, но я всегда уважал ее не только как супругу Слободана Милошевича, но и как научного работника", - заявил Дачич.

В июне 2001 года Белград выдал экс-президента Гаагскому трибуналу, где тот скончался от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере.

Вдова Милошевича Мирьяна (Мира) Маркович покинула Сербию в 2003 году, уехав с сыном Марко в Россию. В 2006 году Россия предоставила им убежище. Женщина завещала похоронить себя рядом с супругом в городе Пожаревац в 80 километрах к востоку от Белграда.