На выборах в парламент Финляндии победила Социал-демократическая партия

Впервые в истории Финляндии на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей, победила оппозиционная Социал-демократическая партия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство юстиции страны.

"После подсчета 100% голосов (оппозиционная) Социал-демократическая партия набирает 17,7%, или 40 мест в парламенте, (националистическая) "Истинные финны" 17,5%, или 39 мест в парламенте, Коалиционная партия получила 17% голосов, или 38 мест в парламенте, (правящая) "Финляндский центр" 13,8%, или 31 место в парламенте, "Зеленый союз" 11,5%, или 20 мест, остальные менее 10%", - говорится в сообщении.

Окончательные официальные результаты выборов в парламент Финляндии будут опубликованы 17 апреля.

После утверждения окончательных итогов выборов лидеры партий должны начать переговоры для формирования правительственной коалиции большинства в парламенте, после чего назначить премьер-министра и членов кабинета.