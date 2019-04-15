Предстоящие на 15 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 15 апреля, члены делегации Национального собрания Армении в Межпарламентском союзе (МПС) выступят с пресс-конференцией.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Гегам Геворкян на встрече с журналистами представит новые программы и инициативы Министерства.

Армянские и итальянские ученые в Национальной академии наук подведут итоги сотрудничества в сфере науки. Посол Италии в Армении, руководители ряда ведомств и структур представят достижения совместной работы.

Миграционная служба предпринимает серию встреч с журналистами под названием “Медиа и миграция”. Сегодня состоится первое мероприятие этой серии, которое проведет начальник МС Армен Казарян.

Армяно-Российский университет объявляет о начале новой магистерской образовательной программы “Искусственный интеллект в финансовой экономике”. Презентация программы состоится сегодня.

В Национальной детской библиотеке им. Хнко Апера начинается Национальная библиотечная неделя, организованная Армянской библиотечной ассоциацией. Неделя в этом году посвящена 150-летию великому поэта Ованеса Туманяна и композитора-песенника Комитаса.

На пресс-конференции в Бухаресте спортсмены и члены сборной Армении по вольной борьбе, а также чемпион Европы Арсен Арутюнян подведут итоги результатов чемпионата Европы по борьбе.

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