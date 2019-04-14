Танкисты ЮВО в Армении израсходовали более 2 тыс. боеприпасов в зимнем учебном периоде  

Насыщенность боевой подготовки танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной Армении, в зимнем периоде превысила 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, экипажи танков Т-72Б выполняли боевое слаживание, упражнения учебных стрельб, вождение в сложных условиях горно-скалистой высокогорной местности. Ежемесячный наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, в среднем составил более 50 км.

Танкисты в зимнем периоде обучения научились организации засад, маневрам с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями в современном общевойсковом бою, применяя опыт ведения современных локальных конфликтов и войн.

В учебном периоде с танкистами проведено 5 тактических учений, более 10 боевых стрельб в составе подразделений, около 30 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб. При этом было израсходовано более 2 тыс. различных боеприпасов и свыше 5 тыс. л горюче-смазочных материалов.