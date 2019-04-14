Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Володимир Зеленьский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленьского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленьский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленьский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленьский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.