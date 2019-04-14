В Подмосковье изъяли более 30 килограммов наркотиков

Полицейские в Подмосковье задержали двух жителей столицы, в общей сложности у них изъято более 30 килограммов гашиша и амфетамина, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое жителей столицы в возрасте 29 лет и 41 года", - заявила Волк, слова которой приводятся на официальном сайте МВД.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что в автомобиле задержанных обнаружено два пакета с порошкообразным веществом, 10 брикетов и 7 плиток, предположительно, с наркотическим средством растительного происхождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В сообщении указывается, что при обысках в гаражном боксе, арендованном задержанными, и по местам их жительства обнаружено 37 свертков с порошкообразным веществом и 58 пакетов, предположительно, с наркотиками растительного происхождения.

"По результатам химического исследования, изъятое является психотропным веществом – амфетамином и наркотическим средством – гашишем. Общая масса наркотиков, изъятых из незаконного оборота, превысила 30 килограммов", - указывается на сайте МВД.

Отмечается, что судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предварительное расследование уголовного дела продолжается.