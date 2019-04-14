В  Апаране  сгорел вагончик-времянка, другой – частично

14 апреля в 14:35 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Апаране (Арагацотнская область), рядом с одним из домов на улице 40 родников горит вагончик-времянка.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 14:53 часов, потушен в 15:10.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные части вагончика возле дома №7 (около 12 кв/м), дрова (около 1 кв/м) и соседний с домом №9 вагончик – полностью (около 14 кв/м).

Пострадавших нет.