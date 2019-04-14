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В  Апаране  сгорел вагончик-времянка, другой – частично


14 апреля   в 14:35 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в Апаране (Арагацотнская область), рядом с одним  из домов на улице 40 родников  горит вагончик-времянка.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 14:53 часов, потушен в 15:10.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные  части  вагончика возле  дома №7 (около 12 кв/м), дрова (около 1 кв/м) и соседний   с домом №9 вагончик – полностью (около 14 кв/м).

Пострадавших нет.




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