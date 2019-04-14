В Ереване  автомобиль врезался в  столб ЛЭП  и оказался на нем

14 апреля в 12:04 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что недалеко от перекрестка улиц Карапета Улнеци и Давида Анахта произошло ДТП — автомобиль врезался в столб, пострадавших нет, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что автомобиль BMW 320i съехал с проезжей части и врезался в столб ЛЭП. В результате столб накренился и частично оказался под автомобилем – в той части, где находится мотор.

Спасатели сняли машину со столба.