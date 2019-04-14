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В Ереване  автомобиль врезался в  столб ЛЭП  и оказался на нем


14 апреля   в  12:04 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что недалеко от перекрестка улиц Карапета Улнеци и Давида Анахта произошло ДТП — автомобиль врезался в  столб, пострадавших нет,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что  автомобиль BMW 320i съехал с проезжей  части  и врезался  в  столб ЛЭП. В результате  столб накренился  и частично оказался  под автомобилем – в той  части, где  находится мотор.

Спасатели сняли машину  со столба.




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