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Армянская община обретшего мирную жизнь Алеппо  отметила Цахказард многолюдным празднеством


Армянская община  Алеппо восстанавливается  после  кровопролитной сирийской войны  — сегодня  она  широким  многолюдным празднеством отметила  Цахказард, (Вербное  воскресенье), в память о торжественном входе  Господа Иисуса Христа в  Иерусалим.

В церкви  Сурб Аствацацин (Св.Богоматери) состоялась праздничная литургия, которую отслужил  предстоятель Берийской  епархии Католикосата Великого Дома  Киликийского архиепископ Шаан Саркисян.

По наблюдениям  корреспондента Арменпресс, в церемонии участвовали около 2000 представителей армянской  общины.

 




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