Армянская община обретшего мирную жизнь Алеппо  отметила Цахказард многолюдным празднеством

Армянская община Алеппо восстанавливается после кровопролитной сирийской войны — сегодня она широким многолюдным празднеством отметила Цахказард, (Вербное воскресенье), в память о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим.

В церкви Сурб Аствацацин (Св.Богоматери) состоялась праздничная литургия, которую отслужил предстоятель Берийской епархии Католикосата Великого Дома Киликийского архиепископ Шаан Саркисян.

По наблюдениям корреспондента Арменпресс, в церемонии участвовали около 2000 представителей армянской общины.