В штабе Порошенко назвали условия дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля

Президент Украины Петро Порошенко готов рассмотреть возможность проведения дебатов с кандидатом в президенты Володимиром Зеленьским 19 апреля на НСК "Олимпийский" при условии, что время не будет совпадать с официальным время дебатов в эфире Общественного телевидения, заявил представитель избирательного штаба действующего президента Олег Медведев. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но, поскольку они запланированы на то время, когда Порошенко по закону должно быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин Порошенко пойдет на общественное ТВ", - приводит слова Медведева сайт украинского "5 канала".

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленьский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении. Избирательный штаб Зеленского допустил проведение дебатов кандидатов в режиме телемоста из студии Общественного и НСК "Олимпийский", однако на гостелеканале заявили, что телемост запрещен правилами дебатов. Пока сторонам не удалось договориться о месте и времени проведения дебатов.