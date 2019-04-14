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В  Армении ожидается  снижение  температуры  воздуха, дождь с грозой, 17 апреля – усиление  ветра  до 20-25 м/с


Днем 14-го апреля  и ночью 16-го ожидается погода без осадков. 15-го апреля местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 16-го и с 17-18 в большинстве регионов ожидается дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 17-го апреля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

14-15 апреля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а днем   16-17 понизится на 8-10 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в  Ереване днем 14-го апреля, 15-го и ночью 16-го ожидается погода без осадков.  В вечерние часы 16-го и с 17-18 ожидается дождь с грозой. 17-го апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

 




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