Сотрудники Разданского отделения  полиции РА перенесли в  безопасное  место обнаруженную в  городе  гранату

14 апреля в 08:55 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон города Раздан обнаружена противотанковая граната, необходима помощь спасателей.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон города Раздан обнаружена противотанковая граната PKГ-ЗЕМ ТГ-45 254-39-71.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сотрудники Разданского отделения полиции РА перенесли обнаруженную гранату в безопасное место.

Ранее, 14 апреля в 08:50 часов, официальный сайт министерства сообщил, что в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон города Раздан обнаружена противотанковая мина, необходима помощь спасателей. Согласно источнику, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.