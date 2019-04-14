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Сотрудники Разданского отделения  полиции РА перенесли в  безопасное  место обнаруженную в  городе  гранату


14 апреля   в 08:55 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон  города Раздан обнаружена  противотанковая граната, необходима  помощь спасателей.

На место выехала  оперативная группа  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон  города Раздан обнаружена  противотанковая граната  PKГ-ЗЕМ ТГ-45 254-39-71.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,   сотрудники Разданского отделения  полиции РА перенесли обнаруженную    гранату в  безопасное  место.  

 Ранее, 14 апреля   в 08:50 часов,  официальный сайт министерства сообщил, что  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон  города Раздан обнаружена  противотанковая мина, необходима  помощь спасателей. Согласно источнику, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.




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