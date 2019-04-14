Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

Пожарные-спасатели потушили все  очаги пожаров на травяных участках


13-14  апреля  в Национальный центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступали сообщения  о случаях возгорания  на  травяных участках.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на 79 км трассы  Ереван-Севан сгорело 1 га,  на 69 км трассы  Ереван-Иджеван —  400 кв/м,  в  селе Агцн Арагацотнской  области —  4000 кв/м, на ул.Андраника в  Раздане —  500 кв/м, возле  кладбища  в  Ванадзоре —  около 2 га, на ул.Черкассы —  500 кв/м, у  кладбища села  Шаумян – 1 га, в  селе Памбак —  около 2000 кв/м, на 5 км трассы Спитак-Ванадзор —  4500 кв/м, у  госуниверситета Гавара —  300 кв/м, на ул.Г.Микаеляна – 100 тюков  кормов, в  селе Цахкунк – 1500 тюков, у  кладбища г.Мартуни —  5000 кв/м, на 7 км трассы  Чамбарак-Мартуни – 3  га, на ул.Шираки в  Сисиане —  300 кв/м, в поле недалеко о т Ноемберяна —  300 кв/м, на ул.Калинина  в  Дилижане —  800 кв/м, в  селе Айгепар – 12 га, в селе Димитров Араратской  области – 1 га камышей,   1000 кв/м травы,  обгорели 5 яблонь.

Пожарные-спасатели купировали и  потушили все  очаги пожаров на травяных участках.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации