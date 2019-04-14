Пожарные-спасатели потушили все  очаги пожаров на травяных участках

13-14 апреля в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступали сообщения о случаях возгорания на травяных участках.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на 79 км трассы Ереван-Севан сгорело 1 га, на 69 км трассы Ереван-Иджеван — 400 кв/м, в селе Агцн Арагацотнской области — 4000 кв/м, на ул.Андраника в Раздане — 500 кв/м, возле кладбища в Ванадзоре — около 2 га, на ул.Черкассы — 500 кв/м, у кладбища села Шаумян – 1 га, в селе Памбак — около 2000 кв/м, на 5 км трассы Спитак-Ванадзор — 4500 кв/м, у госуниверситета Гавара — 300 кв/м, на ул.Г.Микаеляна – 100 тюков кормов, в селе Цахкунк – 1500 тюков, у кладбища г.Мартуни — 5000 кв/м, на 7 км трассы Чамбарак-Мартуни – 3 га, на ул.Шираки в Сисиане — 300 кв/м, в поле недалеко о т Ноемберяна — 300 кв/м, на ул.Калинина в Дилижане — 800 кв/м, в селе Айгепар – 12 га, в селе Димитров Араратской области – 1 га камышей, 1000 кв/м травы, обгорели 5 яблонь.

Пожарные-спасатели купировали и потушили все очаги пожаров на травяных участках.