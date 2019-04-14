В МЧС РА  поступил сигнал – обнаружена противотанковая мина

13 апреля в 08:50 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон города Раздан обнаружена противотанковая мина, необходима помощь спасателей.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА

Министерство предоставит дополнительную информацию