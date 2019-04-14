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В МЧС РА  поступил сигнал – обнаружена противотанковая мина


13 апреля   в 08:50 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон  города Раздан обнаружена  противотанковая мина, необходима  помощь спасателей.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,   на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА

Министерство предоставит дополнительную информацию


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