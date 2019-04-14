В МЧС РА поступил сигнал – обнаружена противотанковая мина
13 апреля в 08:50 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что вблизи дома №221 квартала Микрорайон города Раздан обнаружена противотанковая мина, необходима помощь спасателей.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РАМинистерство предоставит дополнительную информацию
- 11:57 Пожарные-спасатели потушили все очаги пожаров на травяных участках
- 11:26 В МЧС РА поступил сигнал – обнаружена противотанковая мина
- 10:57 Армянская Апостольская церковь празднует Цахказард (Вербное воскресенье)
- 02:11 Глава общины Зартонк заявил о прекращении полномочий
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 13.04-22:54 Премьер-министр с дочерьми посмотрел постановку “Рыба без воды, или Suicide” в Ереванском драматическом театре имени Грачья Капланяна
- 13.04-22:42 Статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Республики Армения — Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Арцаха
- 13.04-17:48 У премьер-министра состоялось обсуждение хода работ по реализации предпринятых экономических реформ
- 13.04-17:38 Анонс мероприятий на 15 апреля
- 13.04-17:23 Предстоящие на 14 апреля мероприятия
- 13.04-16:37 С раннего утра в Ереване началась посадка деревьев – будет посажено 7500 деревьев и кустов
- 13.04-16:33 В Судане подал в отставку глава Службы национальной разведки и безопасности
- 13.04-16:28 Арман Егоян возглавит парламентские группы дружбы Армения-Канада и Армения- Швейцария
- 13.04-16:25 В аэропорту Урумчи из-за погоды застряли почти 3,9 тысячи человек
- 13.04-16:19 Тяжелоатлет Арпине Далалян — 4-я на первенстве Европы
- 13.04-16:04 Собранные в сельской администрации Зартонка материалы СГК направит в Генпрокуратуру
- 13.04-15:52 Попавшая в трещину на Эльбрусе альпинистка не пострадала
- 13.04-15:24 По факту происшедшего в Зартонке возбуждено уголовное дело, один из арестованных – внук сельского старосты
- 13.04-15:20 В Австралии котенок выжил после получасовой стирки в машинке
- 13.04-15:15 Борец Артур Шаинян проиграл в 1/8 финала
- 13.04-14:54 Саркисов участвовал в очередном матче «Енисея»
- 13.04-14:27 В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
- 13.04-14:20 Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое
- 13.04-14:10 Арсен Джулфалакян победил в первом утешительном поединке
- 13.04-14:06 После посещения Давида Санасаряназартонкцы разблокировали ж/дорогу Гюмри- Ереван
- 13.04-13:43 Жители Зартонка продолжают блокировать железную дорогу, проходящую рядом с селом
- 13.04-13:40 Вице-премьер Мгер Григорян встретился с исполнительным председателем Корпорации частных зарубежных инвестиций при правительстве США
- 13.04-13:36 Задержано лицо, применившее ружье в селе Зартонк
- 13.04-13:22 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 230 раз
- 13.04-13:12 Порошенко намерен встретиться с Зеленским 14 апреля на Олимпийском стадионе в Киеве
- 13.04-12:59 В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября
- 13.04-12:22 В Армении температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а затем понизится на 8-10 градусов
- 13.04-12:18 В Аризоне в аэропорту пассажир выпрыгнул из самолета на взлетную полосу
- 13.04-12:13 Самвел Тер-Саакян отстает от лидера турнира в Будапеште на пол-очка
- 13.04-11:52 Боксеры вышли в финал розыгрыша Кубка мира
14:02, 09.04.2019
Просмотрели 1074 раз Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
18:20, 11.04.2019
Просмотрели 981 раз Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна
14:23, 07.04.2019
Просмотрели 779 раз Позиция главы ССС неизменна: будучи на свободе, Роберт Кочарян может препятствовать выявлению истины в уголовном деле
11:45, 07.04.2019
Просмотрели 763 раз Президент Армен Саркисян в Португалии примет участие в ежегодной встрече аналитического центра Horasis
11:07, 07.04.2019
Просмотрели 761 раз Анна Акопян провела в Бостоне многочисленные общинные встречи