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Армянская Апостольская церковь празднует Цахказард (Вербное  воскресенье)


В этом году 14 апреля Армянская Апостольская церковь празднует Цахказард (Вербное  воскресенье) – в ознаменование  торжественного входа  Иисуса  Христа  в  Иерусалим.

Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II провозгласил Цахказард Днем благословения детей, в память о том, что во время въезда Иисуса в Иерусалимский храм дети восхваляли Господа.

Как передает Арменпресс, в 10:00 часов  на территории Св.Престола началось торжественное  богослужение  Андастан – благословение  недр и детей. Службу  проводит Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

Духовенство Св.Престола в   11:00 часов  отслужит  праздничное  богослужение  в  церкви Св.Гаяне, где  по окончании службы  также состоится благословение  детей. 

Вечером в 17:30 часов  в церкви Св.Гаяне состоится чин Дрнбацех. Об этом сообщил глава  пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина  иерей Ваграм Меликян.

В 11:00 часов во всех церквях будут открыты  алтари и  отслужена   литургия. По окончании состоится благословение детей. С благословения заместителя главы  Араратской епархии ААЦ архиепископа Навасарда Кчояна по окончании богослужения  начнутся праздничные мероприятия.




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