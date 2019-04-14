В этом году 14 апреля Армянская Апостольская церковь празднует Цахказард (Вербное воскресенье) – в ознаменование торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим.

Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II провозгласил Цахказард Днем благословения детей, в память о том, что во время въезда Иисуса в Иерусалимский храм дети восхваляли Господа.

Как передает Арменпресс, в 10:00 часов на территории Св.Престола началось торжественное богослужение Андастан – благословение недр и детей. Службу проводит Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

Духовенство Св.Престола в 11:00 часов отслужит праздничное богослужение в церкви Св.Гаяне, где по окончании службы также состоится благословение детей.

Вечером в 17:30 часов в церкви Св.Гаяне состоится чин Дрнбацех. Об этом сообщил глава пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

В 11:00 часов во всех церквях будут открыты алтари и отслужена литургия. По окончании состоится благословение детей. С благословения заместителя главы Араратской епархии ААЦ архиепископа Навасарда Кчояна по окончании богослужения начнутся праздничные мероприятия.