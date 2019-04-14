Глава общины  Зартонк заявил  о прекращении  полномочий

Губернатор Армавира Амбарцум Матевосян провел встречу с главой общины Зартонк Паруйром Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в администрации Армавирской области, на встрече обсуждались варианты разрешения сложившейся в общине напряженной ситуации. По результатам встречи Паруйр Саркисян принял решение - сложить полномочия и сообщить об этом общине во избежание дальнейших столкновений.

Позже Амбарцум Матевосян и Паруйр Саркисян встретились с членами общины, администрации. Саркисян объявил о своей отставке, заверив, что решение принято добровольно, без давления и во имя мира и согласия общины.

Приветствуя этот шаг главы общины, Амбарцум Матевосян представил свои инициативы по разрешению ситуации и причины своего отсутствия. Он посчитал недопустимым любой противозаконный шаг – вне зависимости от причин.

Подводя итоги встречи, губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, выразив надежду, что подобное более не повторится