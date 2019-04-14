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Глава общины  Зартонк заявил  о прекращении  полномочий


Губернатор Армавира Амбарцум Матевосян провел встречу  с главой  общины  Зартонк Паруйром Саркисяном.

Как  сообщили Арменпресс в администрации Армавирской  области, на встрече  обсуждались варианты  разрешения  сложившейся в общине  напряженной  ситуации. По результатам встречи Паруйр Саркисян принял решение  - сложить полномочия и сообщить об этом общине во избежание  дальнейших столкновений. 

Позже  Амбарцум Матевосян  и Паруйр Саркисян встретились с  членами общины, администрации. Саркисян объявил о своей  отставке, заверив, что решение  принято добровольно, без давления и во имя мира  и согласия  общины.   

Приветствуя этот шаг главы общины, Амбарцум Матевосян представил свои инициативы  по разрешению ситуации и причины  своего отсутствия. Он посчитал недопустимым любой  противозаконный  шаг – вне  зависимости от   причин.

Подводя  итоги встречи, губернатор пожелал пострадавшим  скорейшего выздоровления, выразив  надежду, что подобное  более не  повторится


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