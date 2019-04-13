Премьер-министр с дочерьми посмотрел постановку “Рыба без воды, или Suicide” в Ереванском драматическом театре имени Грачья Капланяна

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня вместе с дочерьми посетил Ереванский драматический театр имени Грачья Капланяна и посмотрел постановку трагической фантазии без антракта “Рыба без воды или suicide”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, спектакль поставлен по пьесе Левона Мутафяна и Армена Хандикяна, режиссером-постановщиком является Армен Хандикян.