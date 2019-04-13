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Статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Республики Армения —  Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Арцаха 


13 апреля министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и общественной дипломатии    Министерства иностранных дел РА, обоюдно была подчеркнута важность проведения периодических встреч и консультаций между двумя ведомствами, что способствует укреплению диалога и многопрофильного сотрудничества между Арменией и Арцахом.   

Министры иностранных дел обсудили широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом в преддверии встречи в Москве 15 апреля. Зограб Мнацаканян и Масис Маилян вновь коснулись встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана, сопредседателей и министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене. 

Министры обменялись мнениями по вопросам формирования атмосферы способствующей миру и гуманитарных мероприятий. 

Министр Мнацаканян вновь подчеркнул, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Республики Армения, отметив, что решающий голос и вовлечение Арцаха как основного субъекта конфликта, остается важным элементом с точки зрения обеспечения эффективности процесса мирного урегулирования..




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