«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В случае навязанной нам войны мы принудим противника к миру: Пашинян
Глава МИД Арцаха Масис Маилян принял посла Анджея Каспшика
Комментарий МИД Республики Арцах в связи с 27-й годовщиной погромов в Мараге
Эммануэль Макрон подписал указ о провозглашении во Франции 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армя
Центристский демократический интернационал принял резолюцию о признании Геноцида армян
Посол Саудовской Аравии в Ливане посетил мемориал Геноцида армян в Антилиасе
Чешская промышленность может многое предложить оборонной сфере Армении: министр обороны Чехии
Дорога, ведущая вперед - зеленые технологии: Армен Саркисян принял участие в ежегодной глобальной встрече Horasis
Правительство предпринимает шаги по повышению эффективности процесса обеспечения ВС Армении
Президент Армении подписал ряд законов, принятых НС
Парламент Армении принял законопроект о замене подсчета единицы измерения, применяемой для акцизного налогообложения сжатого природного газа куб. м на кг
В последнюю субботу апреля будет отмечаться День гражданина Армении. Парламент Армении принял проект закона
Мультфильм "Пять минут до моря" завоевал главную премию "Икар"
Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября
Арсен Арутюнян стал чемпионом Европы