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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В случае навязанной нам войны мы принудим противника к миру: Пашинян

 

 

Глава МИД Арцаха Масис Маилян принял посла Анджея Каспшика

 

 

Комментарий МИД Республики Арцах в связи с 27-й годовщиной погромов в Мараге

 

 

Эммануэль Макрон подписал указ о провозглашении во Франции 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армя

 

 

Центристский демократический интернационал принял резолюцию о признании Геноцида армян

 

 

Посол Саудовской Аравии в Ливане посетил мемориал Геноцида армян в Антилиасе

 

 

Чешская промышленность может многое предложить оборонной сфере Армении: министр обороны Чехии

 

 

Дорога, ведущая вперед - зеленые технологии: Армен Саркисян принял участие в ежегодной глобальной встрече Horasis

 

 

Правительство предпринимает шаги по повышению эффективности процесса обеспечения ВС Армении

 

 

Президент Армении подписал ряд законов, принятых НС

 

 

Парламент Армении принял законопроект о замене подсчета единицы измерения, применяемой для акцизного налогообложения сжатого природного газа куб. м на кг

 

 

В последнюю субботу апреля будет отмечаться День гражданина Армении. Парламент Армении принял проект закона

 

 

Мультфильм "Пять минут до моря" завоевал главную премию "Икар"

 

 

Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября

 

 

Арсен Арутюнян стал чемпионом Европы

 

 

Тяжелоатлет Акоп Мкртчян стал чемпионом Европы




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