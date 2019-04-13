Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

С раннего утра в Ереване началась посадка деревьев – будет посажено 7500 деревьев и кустов


С  раннего утра  в  Ереване  началась посадка деревьев – будет посажено 7500 деревьев  и кустов. 

Как  сообщили Арменпресс в мэрии столицы, посадка деревьев производится адресно  исключительно на территориях, снабжаемых поливной водой.

В 2019 году мэрия построит  в  Ереване  7,5 километров новой сети  орошения.

Вместе  с жителями  в  посадке участвуют и разные  организации.

 




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