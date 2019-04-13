С раннего утра в Ереване началась посадка деревьев – будет посажено 7500 деревьев и кустов.

Как сообщили Арменпресс в мэрии столицы, посадка деревьев производится адресно исключительно на территориях, снабжаемых поливной водой.

В 2019 году мэрия построит в Ереване 7,5 километров новой сети орошения.

Вместе с жителями в посадке участвуют и разные организации.